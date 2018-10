Surnadal varmest i landet

Surnadal tangerer nå Tafjord i jakten på den norske varmerekorden for oktober måned. I Sylte i Surnadal ble det målt 25,5 grader klokka 13 i dag, i følge yr.no. Det er like varnt som det var i Tafjord i Norddal kommune søndag morgen. Varmerekorden for oktober ble satt i Molde i 2005 med 25,6 grader. De seks varmeste stedene i Norge kl. 13 er alle i Møre og Romsdal.