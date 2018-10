Surnadal varmast i landet

– I Tafjord i Møre og Romsdal var det 11 grader klokka 2 i natt. Så steig det til 25 grader på ein time. Makstemperaturen der var på 25,5 grader, noko som er berre ein tidel bak rekorden for oktober, seier statsmeteorolog Bente Wahl. Men Surnadal tangerer nå Tafjord i jakta på den norske varmerekorden for oktober månad. I Sylte i Surnadal blei det målt 25,5 grader klokka 13 i dag, ifølge yr.no. Det er like varmt som det var i Tafjord søndag morgon. Varmerekorden for oktober blei sett i Molde i 2005 med 25,6 grader. Dei seks varmaste stadene i Noreg kl. 13 er alle i Møre og Romsdal.