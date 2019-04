Surnadal sier opp avtale

Surnadal kommune sier opp avtalene med Helse Møre og Romsdal, skriver Tidens Krav. Fra før har Tingvoll og Gjemnes sagt opp sine avtaler. Bakgrunnen for at nordmørskommunene vil si opp avtalene er blant annet vedtaket om å legge ned fødeavdelingen i Kristiansund og forslaget om å legge ned Aure Rehabiliteringssenter. Nå blir det forhandlinger med helseforetaket for å få til nye avtaler.