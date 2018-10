Sunnmørsskryt i Listhaug-bok

I den ferske Sylvi Listhaug «Der andre tier» brukar ho ein del plass på røtene sine frå Sunnmøre, og då i all hovudsak i positive ordelag. – Sunnmøringane har alltid vore eit sjølvstendig folk, skriv Listhaug i boka som er ført i pennen med hjelp frå Lars Akerhaug. – På 2000-talet var det Sunnmøre som eksporterte mest per capita i Norge, og dermed også heile Europa, fram til oljeprisen begynte å falle i 2014, står det i boka. Ifølgje Listhaug har Sunnmøre vore den plassen i Norge med færrast offentleg tilsette, men med eit sterkt fokus på det private næringslivet. – Det er grunnlaget for at kommunar som til dømes Hareid, Ulstein og Herøy kan halde på folketalet og utvikle seg vidare, skriv Listhaug. Ho trur desse haldningane også har gjort at Framstegspartiet er store på Sunnmøre, medan eit parti som SV har vanskar med å etablere seg i området.