Sunnmørsposten:Fredriksen er ferdig

Sunnmørsposten skriver at etter det de erfarer har AaFK bestemt seg for å avslutte kontrakten med Aalesund-trener Trond Fredriksen. Ifølge avisa ønsker klubben å beholde Fredriksen videre i en annen stilling i klubben, men at det ikke er avklart hvilken stilling dette blir. Klubben skal klokka 17 ha åpent møte på stadion der de forteller om neste sesong.