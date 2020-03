Sunnmørsmann pågrepet

En sunnmørsmann i 60-åra flytta til utlandet da han ble tiltalt for grove overgrep mot mindreårige. Politiet har lett etter mannen siden i fjor høst og han er nå pågrepet.

Romsdal tingrett fikk medhold i varetektsfengsling av mannen i fire veker i påvente av rettssaka, skriver Rbnett. Saka ble anmeldt i 2016 og statsadvokaten i Møre og Romsdal tok ut tiltale mot mannen i fjor høst for seksuell omgang med barn under 16 år. Handlingene skal ha vært begått på en særlig smertefull og krenkende måte, som øker strafferamma til inntil 15 års fengsel. Sunnmøre tingrett har erklært seg inhabil i denne saka.