Sunnmørsmann dømt for hærverk

En mann i 20-åra fra Sunnmøre er dømt til fengsel for hærverk på Eid kirke, da han tømte et brannslukkingsapart inne i kirka og ødela orgelet. Straffa ble ett år og to måneder i fengsel, der han slipper å sone sju måneder dersom han gjennomfører et narkotikaprogram. I tillegg er Sunnmørsmannen dømt for vold, innbrudd og medisintyveri fra Volda sykehus. Det var Sunnmørsposten som først meldte om saka.