Sunnmørskommune dømd for ærekrenking

Ein sunnmørskommune er dømd til å betale ein privatperson 80 000 kroner i erstatning og oppreising for ærekrenking. Ærekrenkinga skjedde i samband med at kommunen hyra inn eit eksternt selskap for å få sett ned gatelys.

Han som var prosjektleiar for arbeidet eigde sjølv deler av området der gatelysa kom opp.

Ein av toppsjefane i kommunen hevda at prosjektleiaren blanda rollene, og forsøkte å plassere eitt av gatelysa slik at han fekk opplyst deler av tomta si, i staden for gangvegen.

I eit brev til leiinga i selskapet sette kommunen fram påstandar som sverta prosjektleiaren, og sørga for at han blei fjerna frå jobben umiddelbart.

No må kommunen betale både sakskostnader, oppreisingserstatning og erstatning for økonomiske tap.