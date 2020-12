Sunnmørsbadet taper pengar

Koronapandemien gjer at mange tape pengar, ikkje minst i næringslivet. Dagleg leiar ved Sunnmørsbadet i Herøy, Karl Petter Sortehaug, seier dei fell utanfor støtteordningane som finst fordi dei er eit idiell AS, og har søkt fleire stader for å få støtte. – Vi er ikkje fornøgd med dei ordningane som regjeringa og Stortinget har for å dekke kostnadane knytt til koronapandemien. Vi blei stengt i tre månader og har hatt redusert kapasitet sidan då. Vi har nok tapt rundt to og ein halv million, seier Sortehaug.