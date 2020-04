Sunnmørsbadet taper millioner

Etter nærmere sju uker uten inntekter har Sunnmørsbadet i Fosnavåg tapt rundt 2 millioner kroner. Det sier daglig leder, Karl Petter Sortehaug til NRK. Sunnmørsbadet har hatt gode resultat tidligere som gjør at de foreløpig kommer seg gjennom krisen, selv om nesten alle ansatte er permittert. Sortehaug frykter at de faller utenfor tiltakspakkene også fordi de er et aksjeselskap. Det er Herøy kommune som er største aksjonær.