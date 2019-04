Sunnmøringer på scoringslista

Norges U23-landslag i fotball for kvinner imponerer stort i turneringen i La Manga. Etter fredagens seier over Italia ble England slått 3-2 søndag. Vilde Hasund ble matchvinner fem minutter før slutt, med sitt annet mål i kampen. Hasund spiller for Lyn, men kommer fra Åheim og Hødd. Fredag scoret Kristine Leine (fra Røa og Skodje) og Marti Bratberg Lund (straffe) i 2-1-seieren over Italia, som ble utklasset i første omgang.