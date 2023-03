Sunnmøring fikk forskningspris

Økonomiprofessor Bård Harstad fra Ørskog på Sunnmøre har fått HUMSAM-prisen for fremragende forskning innen humaniora og samfunnsvitenskap. Forskningsprisen er på 250. 000 kroner og blir delt ut annethvert år. Begrunnelsen er at han blant annet har bidratt til å gjøre miljø-økonomi mer relevant, mer tverrfaglig og mer synlig. Harstad har i anledning prisen opprettet en innsamling til Regnskogfondets arbeid i Brasil. Der vil han gi like mye som beløpene som kommer inn, opp til 250 000 kroner.