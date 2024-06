Fleire elevar har fortalt om ubehageleg opplevingar i løpet av dei 20 åra mannen har vore trafikklærar, men læraren har fått halde fram. Men no blir det slutt.

For ein fersk dom frå Høgsterett slår fast at trafikklæraren frå Sunnmøre må i fengsel i 20 dagar for mellom anna uønskt seksuell handling mot ei jente og for seksuelt krenkande åtferd mot jenter som fekk køyreopplæring av han.

Ikkje lenger godkjent vandel

Dommen gjer at mannen i slutten av 50-åra ikkje lenger har godkjent vandel lagt fram med politiattest. Det er eit krav i Trafikkopplæringsforskriften for å få jobbe som trafikklærar.

– Vi er kjend med at det no er ein rettskraftig dom, skriv Geir Kjetil Moshaug Draget, seksjonssjef i Statens vegvesen, i ein SMS til NRK.

Han vil ikkje gi nokon kommentar til saka, men skriv at resultatet av saksbehandlinga vil bli gitt til trafikklæraren når den er klar.

Skritt mot rumpe

Fleire unge jenter fortalde i fjor haust i retten om upassande snakk og tafsing då dei hadde køyreopplæring hos han.

Ved ei anledning hadde han tatt tak rundt hofta til ein av elevane og strøket eller gnidd skrittet sitt mot rumpa hennar, noko han no er dømd for. Høgsterett skriv i dommen:

Den mest alvorlige overtredelsen ligger i det nedre sjiktet av straffebudet om seksuell handling uten samtykke. Berøringen skjedde utenpå buksen, men var like fullt invaderende og en krenkelse av elevens intimsone og seksuelle integritet. Hun var som elev underlagt hans myndighet, og aldersforskjellen mellom dem var stor.

Har fått inn 35 varsel

I løpet av 15 år har politi og Statens vegvesen registrert totalt 35 varsel mot trafikklæraren. I tidsrommet frå 2007 til 2014 blei han meldt til politiet av åtte ulike jenter. Alle sakene blei lagt vekk.

Desse sakene har politiet lagt vekk Ekspander/minimer faktaboks Tre jenter melde trafikklæraren for seksuelt krenkande åtferd i 2007

To jenter melde han for seksuelt krenkande åtferd i 2011

Ei jente melde han for ærekrenking i 2012

Ei jente melde han for seksuelt krenkande åtferd i 2013

Ei jente melde han for seksuelt krenkande åtferd i 2014

Statens vegvesen, som driv tilsyn med trafikklærarar, melde sjølv mannen til politiet i 2014. Det skjedde på grunn av klagar frå fleire, men også då blei saka lagt vekk.

– Verkeleg på tide

Mora til ei av kvinnene som melde læraren til politiet er glad for at han no ikkje kan ta imot fleire elevar.

– Målet med å melde han til politiet var at han ikkje skulle få lov til å halde fram slik han har gjort. Når ein tenker over kor mange som har tatt seg bryet med å ta kampen med å klage på han, og han likevel har fått halde fram, så er det eit hån mot desse jentene.

Jenta hennar, som var 16 år då køyreopplæringa starta, har slite i ettertid. Mora synast straffa kunne ha vore enda strengare.

– Eg blir frustrert og provosert over at systemet er som det er. Det var verkeleg på tide at det blei kroken på døra for han.

Godkjenninga er inndratt

Medan saka har blitt behandla i rettssystemet har trafikklæraren hatt mellombels forbod mot å drive trafikkopplæring, og godkjenninga er ifølge Statens Vegvesen framleis inndratt.

NRK har vore i kontakt med trafikklæraren i dag. Han ønsker ikkje å uttale seg om saka.

Meiner straffa er riktig

Saka gjekk helt til Høgsterett fordi mannen meinte straffa var for streng og bad om at den blir gjort på vilkår.

Lagmannsretten hadde allereie gjort et stort frådrag for lang saksbehandlingstid.

Statsadvokat Ingvild Thorn Nordheim meiner dommen er riktig.

– Dommen var i samsvar med min påstand. Høgsterett gir en gjennomgang av kva som er riktig straffenivå for tilsvarande brot.

Mannens advokat, Berit Reiss-Andersen, ønsker ikkje å kommentere dommen.