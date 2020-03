Sunnmøre tingrett blir stengt

Sunnmøre tingrett har som følge av situasjonen koronaviruset bestemt at domstolen inntil vidare blir stengt for vanleg drift frå og med fredag til og med torsdag 26. mars 2020. Det melder tingretten i ei pressemelding. I denne perioden blir alle rettssaker, med unntak av tidfesta konkursmøte, avlyst. Det blir heller ikkje mogleg for publikum å møte opp i tingretten sine lokaler. Domstolen vil i den aktuelle periode prioritere saker som ikkje kan vente. Tingretten vil på vanleg måte registrere saker mottatt og i den utstrekning det er praktisk muleg, følge opp i forhold til vidare behandling. – Vi ber om forståing for at vi må prioitere dei sakene som hastar mest. Spørsmål ved dødsfall ber vi om blir retta over telefon eller epost, seier sorenskrivar Kirsti Høegh Bjørneset i pressemeldinga.