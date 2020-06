Sunndaling ny sjef for hæren

Brigader Lars Sivert Lervik fra Sunndal er i statsråd i dag utnevnt til generalmajor og er ny sjef for Hæren. Lervik har bred erfaring fra Hæren. Han har blant annet har vært eskadronsjef i Panserbataljonen, instruktør ved kampvåpenets utdannings- og kompetansesenter og militærassistent for generalinspektøren for Hæren. I 2010 ble han utnevnt til sjef for Telemark bataljon.