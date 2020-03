Sunndal stenger to barnehagar

Sunndal kommune stenger to barnehagar etter mistanke om at eit barn i Eidsvåg er smitta av koronaviruset. Det skriv rbnett. I tillegg er SFO på Ålvundeid stengt. 100 personar blir truleg sett i karantene etter at det i går kveld blei kjent at barnet frå Eidsvåg i Molde testa svakt positivt på viruset.