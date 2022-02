Sunndal kommune står klar til å ta imot flyktninger

Ordfører Ståle Refstie og gruppelederne for de politiske partiene i kommunestyret i Sunndal ber regjeringen prioritere å ta imot ukrainske flyktninger til Norge, uten forbehold. Det skriver ordføreren i en pressemelding mandag ettermiddag. Han skriver at Sunndal kommune står klar til å ta imot og bosette ukrainske flyktninger når det kommer. Sunndal har også et asylmottak som kan huse 250 beboere.