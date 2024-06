Sula seier ja til gondol

Kommunestyret i Sula har i dag sagt ja til at det kan bli bygd ein gondol i Sula. Men statsforvaltaren i Møre og Romsdal har allereie sagt nei til planane, dermed må saka no inn til Kommunal- og distriktsdepartementet for at dei skal gi eit endeleg svar på om det blir gondol, eller ikkje. 21 stemte for, og 8 i mot.