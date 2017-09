Sula og Giske kan få det tøft

Det blir ikke regjeringsskifte og det ser ut til at Haram kommune blir tvunget inn i den nye Stor-Ålesund kommune.

Har stor respekt

Vinsand har stor respekt både for Sula og Giske, to kommuner med 8000 -. 9000 innbyggere som har valgt å stå alene og som har store deler av befolkningen med seg i ønsket.

– De ligger i et dynamisk område og jeg tror det kan bli veldig bratte bakker oppover for de to kommunene sier Vinsand. Det skal mye til å overleve som selvstendige kommuner når de ligger så tett opptil en ny storkommune, sier NINA-forskeren.

Se også: Kommunesammenslåing Møre og Romsdal - NRK Møre og Romsdal - Lokale nyheter, TV og radio

Skal mye til

Etter at Stortinget vedtok å bruke tvang mot Haram kommune for å få kommunen inn i samme kommune som Ålesund, Skodje og Sandøy og Ørskog, tror Vinsand det skal holde hardt å opprettholde de to nabokommunene. Etter den opprinnelige planen skulle de også være med i den nye Stor-Ålesund bestående av 9 kommuner, men etter folkeavstemninger, sa de nei og blir foreløpig stående utenfor.

Les også: Ålesundere sier ja til storkommune

Giskeordfører Harry Valderhaug innrømmer at det blir en ny situasjon og han ønsker nå å kartlegge hvilke følger det får at de står utenfor storkommunen