Sula kan blir avklart i ettermiddag

I Sula sit Høgre i forhandlingar, utan at dei vil stadfeste med kven. Turid Kristin Sand Humlen er ordførarkandidaten til Høgre, og understrekar at lokalpartiet gjorde sitt beste val nokon gong. Dei ligg an til 6 mandat i kommunestyret. Frp sit no med 9 mandat, og ved eit samarbeid har dei to partia fleirtalet i kommunestyret. Ved førre kommuneval tok det vel tre veker før kabalen var lagt i Sula. – Denne gongen blir det raskare avklaring. Ved 17-tida kan vi kanskje seie noko meir, seier Sand Humlen.