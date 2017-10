Sula har nådd målet

Sula kommune har gitt mest per innbygger i Møre og Romsdal i TV-aksjonen. – I går var det folkefest. Det ble samlet inn i snitt over 100 kroner per innbygger og det er utrolig artig, sier aksjonsleder Marius Hammer. Det foreløpige tallet klokka 07.35 viser 100,7. Sula hadde satt seg mål å nå 100 kroner per innbygger.