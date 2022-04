Suksess med digitalt samarbeid

Kommunene i Møre og Romsdal rapporterer at de har stor nytteverdi av det digitale samarbeidet Digi MR som startet for vel to år siden. Prosjektleder Siri Hollingseter Stene sier det har vært et utstrakt samarbeid på tvers av kommunegrensene spesielt i teknisk sektor, sosial velferd, oppvekt og eHelse. 140 deltakere er påmeldt en konferanse i Molde etter påske for å høre om samarbeidet