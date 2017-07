Suksess for Moldes første barnefestival

Lørdag og søndag ble den første Rabalderfestivalen arrangert i Reknesparken i Molde. Festivalen er laget spesielt for barn, med konserter, lesestunder, show og aktiviteter som ansiktsmaling og bowling.

Festivalsjef Eivind Fadnes var spent i forkant, men er godt fornøyd med besøkstallene.

– Lørdag var det rundt 900 besøkende her, søndag mellom 600 og 700. Det er såpass bra at vi har bestemt oss for å lage en ny runde med Rabalder neste år, sier han.

Stas med egen barnefestival

Malene (6) og Iselin (9) Myrbostad var på festival sammen med søskenbarna Ava (8) og Migel (6) Nistad Rudi. De har vært på Moldejazz før, men synes det er ekstra stas med en festival som er laget for barn.

– Det er gøy med festival, med konserter, aktiviteter og mye vi kan finne på, sa Iselin, med ivrig nikking fra gjengen rundt seg.

Stolt, rørt og inspirert festivalsjef

Festivalsjef Fadnes sier han er stolt, rørt og inspirert etter helga.

– Artistene har levert, de frivillige har vært fantastiske og vi har sett mange store smil hos barna. Det er det viktigste.

Han trekker også frem innsatsen festivalens to barnekonfransierer Vilja Moum Mikkelsen og Tarjei Midtsund Lyster har gjort.

– De skulle egentlig bare introdusere den første konserten, men var så flinke, og ville gjerne fortsette gjennom hele helga. Så de har virkelig stått på, og jeg synes de er et godt symbol på at vi har laget festivalen på barnas premisser.