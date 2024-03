Suksess for kunstutstilling

Elevar ved Volda vidaregåande skule, den så kalla KDA-linja (kunst, design og arkitektur) har denne veka utstilling i kunsthuset i Ørsta sentrum. Det er Volda og Ørsta kunstlag som driftar bygget.

Elevar frå alle dei tre klassestega, over 40 i talet stiller ut i to etasjar og under opninga sist helg var det svært godt frammøte, seier lærar Yngvil Birkeland til NRK. På bildet er også elevane Eline Haglund t.v og Emma Grinde Hungnes.