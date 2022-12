Suksess for «Troll»

Den norske filmen «Troll», som mellom anna er spelt inn i Rauma, er no den mest sette filmen i verda med eit anna språk enn engelsk på Netflix. Filmen er vist 128 millionar timar på to veker og tala aukar framleis, opplyser Netflix. Filmen toppar listene over den mest sette filmen med eit anna språk enn engelsk i 93 land.