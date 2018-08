Sukkeravgifta til Mørebenken

Oskar Sylte Mineralvannfabrikk i Molde nådde ikkje fram overfor næringsminister Torbjørn Røe Isaksen under gårsdagens møte om sukkeravgifta for brusfabrikkar. Sylte og andre mineralvassfabrikkar fryktar avgifta skal knekke bransjen. Dagleg leiar i Molde-fabrikken Oskar Dag Sylte jr., seier han no kjem til å ta saka om den mykje omdiskuterte sukkeravgifta vidare til Mørebenken så snart som mogleg.