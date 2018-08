Sukkeravgifta skaper problem

Stadig fleire kjøper brusen på nett eller på svenskehandel og norske brusfabrikkar mister marknad. Daglig leiar for Oskar Sylte Minneralvannfabrikk i Molde, Oskar Dag Sylte jr. møter i dag næringsministeren i håp om å få politikarane med på å fjerne avgifter. Sylte vil ha ned eller bort sukkeravgifta, og få fjerne den avgiftsfrie grensa for importen på varer under 350 kroner.