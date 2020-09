Styrkjer fødeavdelingane

Helseføretaket styrkjer fødeavdelingane i Molde og Kristiansund. Seksjonsleiar Sissel Hjelle frå sjukehuset i Ålesund blir sett inn for å hjelpe på den store mangelen på fagfolk. Hjelle som er gynekolog, skal halde sjukehusdirektør Øyvind Bakke fortløpande orientert om situasjonen ved fødeavdelingane. Bakke seier det er svært viktig å få sikra meir medisinfagleg kompetanse i leirarlina, og at han føler behov for å vere tett på fødeavdelingane i denne krevjande saka.