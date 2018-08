Styrker beredskapen før kamp

Politiet i Molde har styrket beredskapen sin før kampen mellom Molde og Zenit St. Petersburg i kveld. Supporterne til det russiske laget er kjent for å lage bråk. I kveld er det venta rundt 350 bortesupportere på Aker Stadion. – Vær blid og hyggelig. Ikke lag konfrontasjoner med de russiske gjestene, oppfordrer leder i vakt- og beredskapsseksjonen i politiet, Steinar Hjellnes. Bildet under viser Zenit-supporterne under kampen mot Rosenborg i fjor.