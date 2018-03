Styrkar rus- og psykiatri

Helse Møre og Romsdal skal lage ein plan som skal sikre at det blir satsa sterkare på psykiatri- og rusbehandling. Det skal satsast sterkare på desse områda, enn ved andre avdelingar i helseføretaket. Ventetidene i psykisk helsevern for barn og unge var i februar på 64 dagar. For vaksne var det 49 dagar.