Styrkar beredskapen

Molde Røde Kors sitt hjelpekorps fekk i går ein ny ATV klar til bruk i påska. Terrengkøyretøyet, som kosta 370.000 kroner, var ei stor investering for hjelpekorpset. Leiar i Molde Røde Kors hjelpekorps, Bjarne Midttømme, seier at ATVen er eit viktig hjelpemiddel for å betre beredskapen og gjer at dei kan bli meir operative i søk og redning.