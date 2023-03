Styrer mot Robek-lista

Ordfører i Stranda, Jan Ove Tryggestad (Sp), tror det underkjente kommunebudsjettet kan bety at kommunen ender på Robek-lista. – Det er vel en konsekvens av at vi ikke har levert et budsjett som Statsforvalteren vurderer som troverdig, sier han.

Frp-representant i kommunestyret Steinar Aaning sier driften i kommunen har vært høy siden 2018, og mener det har vært for dårlig kostnadskontroll.