Styrer mot minus 80 millioner

Helse Møre og Romsdal regner nå med at foretaket får et underskudd i forhold til resultatkravet på 80 millionner kroner når året er slutt. Det opplyste administrerende direktør i Helse Midt-Norge, Stig Slørdahl, under det regionale styremøtet i dag. Tidligere har prognosen ligget på 44 millioner kroner.