Styremøte i Helse Møre og Romsdal

På et ekstraordinært styremøte torsdag skal Helse Møre og Romsdal ta stilling til forslaget om å si nei til tilbudet fra entreprenørselskapet Skanska og sende Sjukehuset Nordmøre og Romsdal ut på ei ny anbudsrunde. Administrerende direktør Øyvind Bakke i helseforetaket går inn for at styringsramma for det nye sykehuset på Hjelset øker fra 4,6 til 5,3 milliarder kroner. Han vil at styret i Helse Møre og Romsdal skal be Helse Midt-Norge om å øke lånerammen på 590 millioner kroner. I tillegg ønsker han å skaffe 220 millioner kroner i egenkapital, blant annet gjennom salg av eiendom.