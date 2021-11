Stygt bortetap for Kristiansund BK

Kristiansund tapte 0–3 borte mot nedrykkstrua Stabæk. Etter to stygge keepertabbar må nok Sean McDermott ta på seg ein del av skulda for at oppgåva blei for tøff for bortelaget. Dermed står nordmøringane med 43 poeng, og ligg no på 5.-plass i Eliteserien.

Målscorarar: Solbakken 49', Haugen 52' og Edvartsen 77'.