Stygge tall for Kleven

Skipsverftet Kleven i Ulstein hadde i fjor et resultat før skatt på minus 349 millioner kroner. Det negative resultatet skyldtes speseillt problem med de to nye ekspedisjonsskipene til Hurtigruten. Finansdirektør Ola Beinnes Fosse skriver i en pressemelding at de venter på nye eiere og at fokus nå er å få ferdig MS Fridtjof Nansen før årsskiftet