Studenttinget i Molde vil ut av NSO

Studenttinget ved Høgskolen i Molde gjorde onsdag eit samrøystes førstegongsvedtak om å melde studentane ut av Norsk studentorganisasjon (NSO), skriv Khrono. Hovudgrunnen skal vere at studentane synest dei får for lite ut av dei 100.000 kronene dei betaler i kontingent. – Dei opplever at NSO har for lite fokus på sine medlemslag og for mykje fokus på lobbyverksemd opp mot Stortinget, seier styreleiar Markus Lilleheil til nettstaden. Samstundes har fleire uttrykt misnøye til ein fersk resolusjon om petroleumsforsking, som dei meiner vil råke forsking i Molde. NSO-leiar Marte Øien synest det er leit at studentane opplever at dei ikkje får nok ut av å vere medlem. Endeleg vedtak blir fatta neste år.