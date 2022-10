Oda (20) er ensom: – Mange kan kjenne seg igjen

– Jeg er ganske følsom av meg. Når jeg sitter på skolen, kan jeg kjenne at gråten presser på, og at alt jeg vil er å reise hjem igjen, sier Oda Brevik.

Har du noen gang kjent på at alle rundt deg er ute og har det gøy med andre, mens du sitter alene på rommet?

Eller at du sitter på skolen, omringet av mange andre mennesker, men likevel føler deg helt alene?

Det har Oda kjent på, og det er noe hun fremdeles kjenner på. Ganske ofte.

Over 24.400 studenter, om lag 41 prosent, svarer i en fersk studentundersøkelse at de har få eller ingen venner.

Oda Brevik sliter med angst. Hun synes det kan være vanskelig å bli kjent med nye mennesker, og det har hun følt på siden hun flyttet til et nytt sted. Foto: Remi Sagen / NRK

Nytt sted, ukjente folk

Tre dager før studiestart flyttet hun fra trygge Løkken Verk i Trøndelag til ukjente Molde for å begynne på sykepleiestudiet.

Bagene ble pakket, og familien satte seg i bilen. Oda gledet seg til å kjenne på følelsen av selvstendighet, og å utfordre seg selv til å bli kjent med nye mennesker.

Men starten ble ikke som hun ønsket.

– Det var mye grining. Jeg gråt hele tiden og ringte mamma. Jeg fikk litt panikk over at jeg var her, og ikke kjente noen.

Det ble mange inntrykk, og hun kjente på følelsen av å ikke være helt seg selv. Det førte til at hun ikke var med på så mye i Fadderuka.

– Jeg hadde jo muligheten til å være med, men jeg klarte det ikke. Jeg hadde nok med å være på skolen.

Alene, omringet av mennesker

Snart to måneder har gått siden studiestart, og Oda har ennå ikke funnet seg helt til rette. Hun føler seg ensom, både på skolen og fritiden.

– Jeg har funnet mine som jeg sitter sammen med på skolen. Men det er ofte jeg sitter der, og det er en samtale som pågår rundt meg, men så føler jeg meg utenfor likevel.

For omtrent to uker siden, hadde de en øvelse på skolen hvor de skulle finne en medstudent og dele noe personlig. Da fortalte hun at hun synes det hadde vært vanskelig å komme til en ny by.

– Og da fortalte de også sitt. Da merket jeg at vi alle kan føle på det samme. Alle har noe de sliter med.

Råd for å komme seg ut av ensomhet Ekspandér faktaboks Snakk med noen du stoler på

Snakk med noen du har tiltro til om hvordan du føler det. Ved å åpne deg og bli mer personlig overfor en du har tillit til, øker sjansen for at den du forteller det til også følger opp dette senere. Det er også mulig å oppsøke fastlegen eller en psykolog dersom du trenger profesjonelle å drøfte problemene dine med. Del positive erfarginer eller opplevelser

Å dele positive erfaringer eller opplevelser med andre har vist seg å ha en overraskende positiv virkning på følelsen av ensomhet. Oppsøk sosiale møteplasser, som organiserte fritidsaktiviteter og organisasjonsarbeid. Hvis du har en interesse eller hobby, forsøk å pleie denne i et felleskap med andre. Prøv å lage deg rutiner der du treffer de samme personene gang etter gang. Slik kan fremmede på sikt bli venner. Ikke la frykt hindre deg

La ikke frykten for å bli avvist hindre deg. Forsøk å ta initiativ. By på deg selv og på de kontaktene du allerede har. Forsøk å fokusere på hvordan andre rundt deg har det, mer enn på egen følelse av ensomhet. Bruk internett

Sosiale medier kan være en vei ut av ensomheten, i alle fall for de som i utgangspunktet har hatt gode relasjoner, men som av en eller annen grunn har havnet i en situasjon der de kjenner seg ensomme. Ikke har for høye krav

Ikke ha for høye krav eller forventninger til et nytt vennskap. Det tar tid å få nære relasjoner. Kilde: helsenorge.no

Psykolog Johanne Refseth, som også er bak kontoen @psykolog.med.sovepose, tror mange unge kjenner seg igjen i det Oda forteller om. Foto: Privat

– Mange som kjenner seg igjen

Psykolog Johanne Refseth, kanskje bedre som kjent personen bak kontoen @psykolog.med.sovepose, sier man kan kjenne på to typer ensomhet.

Både den hvor du ikke har noen å være sammen med, men også:

– At man har andre å være sammen med, men likevel ikke føler seg som en del av det. Det er en vond ensomhet man ikke snakker så mye om, men som jeg hører mye om i terapirommet.

Hun beskriver også studietiden som en tid full av forandringer. Man flytter hjemmefra, vennskap blir skiftet ut og man utvikler seg enormt.

– Å oppleve ensomhet i perioder der, er veldig vanlig. Man skal ta det på alvor, men man må vite at det er vanlig å kjenne på.

– Oda beskriver mange ting som jeg tenker høres veldig vanlig ut, og så tror jeg det er mange unge som kjenner seg igjen i det, sier Johanne Refseth.

Oda Brevik er veldig glad i styrketrening og å gå tur. – Det gjør veldig godt for hodet, og det er godt å føle seg sterk, sier hun. Foto: Remi Sagen / NRK

– Prøver å ufarliggjøre det

Oda har et mål om å utfordre seg selv mer sosialt. Hun tror det er det som mangler for at hun skal kunne trives i den nye byen.

– Det er flere som har spurt om jeg vil finne på noe, og så svarer jeg at det hadde vært hyggelig, men så stopper det der.

– Er det på grunn av redsel?

– Ja, men jeg tenker også at de bare sier det for å være snill. Men så har jeg begynt å tenke: «hva om de faktisk vil?». Så jeg prøver å ufarliggjøre det. Det kan jo hende jeg finner venninna mi på den måten. Så jeg skal prøve hardere, sier Oda Brevik og smiler.

– Jeg har hatt mange negative tanker, og tenkt at jeg kanskje burde droppe ut. Det er det som er enklest når det er vanskelig. Men det blir trolig ikke bedre å dra hjem for å stirre i veggen heller, sier Oda Brevik. Foto: Remi Sagen / NRK