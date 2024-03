Student i Molde er løslatt

Politiet gjorde undersøkelser etter varsler om trusler fra en student i Molde forrige uke, men er nå ferdige med saken.

– Studenten ble løslatt lørdag, og det er ingen holdepunkter for eller mistanke om at vedkommende utgjorde noen fare for noen eller planla å gjøre noe, sier politiinspektøren Anders Skorpen-Trøen til Romsdals Budstikke.