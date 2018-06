Strømstans i Aure 6. juni

Onsdag 6. juni vil det bli strømstans fra kl. 10.00 til 12.00 for alle som er tilknyttet nettstasjonen Skogset i Aure på Nordmøre, forteller Nordmøre Energiverk AS. Årsaken er at det skal gjøres vedlikeholdsarbeid på høyspentnettet.