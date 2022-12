Strømprisene på mandag

Mandag blir det høyest strømpriser i Sørvest-, Sørøst- og Vest-Norge. Mellom klokken 18 og 19 vil strømprisen der ligge på 4,043 kroner per kilowattime. I Midt-Norge blir prisen 3,079 kroner per kWh på sitt høyeste, viser tall fra strømbørsen Nord Pool.

Regjeringen innførte fra 1. september en strømstøtteordning som dekker 90 prosent av prisen over 70 øre per kWh, som regnes ut fra snittprisen på strøm per måned for hvert område.

En dusj på ti minutter bruker i snitt rundt 4,5 kWh, men det avhenger av temperatur og hvor mye vann dusjhodet leverer.

