Strømbrudd på Tjeldbergodden

Equinor bekrefter et strømbrudd på Tjeldbergodden i Aure kommune og at produksjonen har stoppet. – Vi hadde et strømutfall i går og vi forventer at strømmen kommer tilbake i løpet av dagen i dag, opplyser informasjonssjef Sissel Rinde til Tidens Krav. Hun kan ikke si noe om hvor strømbruddet ligger. Rinde sier til NRK 12.30 at de ikke har noen ny oppdatering på situasjonen.