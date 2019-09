Strømbrudd i Engesetdalen

Nordvestnett meldte onsdag like etter klokka halv ti at Skodje, Valle, Digernes og Vatne var uten strøm. Det var Sunnmørsposten som først omtalte saken. Like før klokka ti har alle abonnenter, bortsett fra de i Engesetdalen, fått tilbake strømmen. Nordvestnett melder at de jobber med saken.