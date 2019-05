Strømbrudd i Ålesund

Rundt tusen kunder er berørt av et strømbrudd på Slinningsodden på Hessa i Ålesund. Det melder Sunnmørsposten. Mørenett opplyste klokka 15:30 at de hadde montører på vei for å feilsøke og fikse feilen. De vet foreløpig ikke hvor lenge kundene vil være uten strøm.