Strid om gårdssalg havner i Høyesterett

Striden om salg av en gård i Møre og Romsdal havner i Høyesterett. En psykisk syk mann i 50-årene ønsker ikke å selge gården, til tross for at vergen hans mener det er nødvendig for å betale ned gjeld.

Både tingretten og lagmannsretten har konkludert med at mannen er for syk til å bestemme dette selv.

Mannen vil svært gjerne fortsette å bo på gården, og advokaten hans mener gården ikke kan selges mot hans vilje. Nå skal Høyesterett avgjøre saka.