Strengere regler for hummerfiske

Reglene for hummerfisket er strammet inn enda en gang. Et nytt pålegg om hvordan teinene skal lages, skal forhindre at tapte hummerteiner blir liggende og fange hummer som ikke kommer seg fri. Men hummerfiskerne frykter at hummeren kan havne i krabbeteinene fordi de nye reglene ikke gjelder for krabbefiske. Fiskeridirektoratet vedgår at det kan være behov for ytterligere innskjerping. Det kan komme liknende regler for andre teiner, sier seksjonsjef i Fiskeridirektoratet, Karl Anton Lorgen.