Slipper smitten inn her, kan det bli energikrise

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Tjue prosent av all gassen som blir brukt i Storbritannia blir sendt fra gigantanlegget Nyhamna.

Om produksjonen skulle stoppe, ville det vært en økonomisk katastrofe. I Europa er det allerede mangel på energi, og gassprisene er skyhøye.

– Nyhamna leverer flere hundre millioner kroner til statskassa hvert døgn, forteller anleggssjef i Norske Shell, Bård Henning Dyrnes.

STRENGT: Anleggssjef Bård Henning Dyrnes sier de må ha helt spesielle regler for å prøve å hindre smitte. En stans i produksjonen kunne ført til milliardtap, ifølge Dyrnes. Foto: Tore Ellingseter / NRK

Smitte og karantene rammer industrien

Nå stiger smitten voldsomt i Aukra kommune i Møre og Romsdal.

Til Romsdals Budstikke har kommuneoverlege Thomas Rakvåg sagt at han er redd smitten vil sende så mange i karantene at det vil gå utover kommunale tjenester.

Andre steder i landet rammes industrien hardt av smitte og karantene.

Utenfor gassanlegget i Romsdal er portene stengt. Ingen utenforstående får komme inn.

– Til og med jeg har blitt utestengt, siden jeg har kontor i Kristiansund, sier Kitty Eide, kommunikasjonssjef i Shell.

STENGT: Porten til gassanlegget er stengt. Bare strengt nødvendig personell får slippe inn. NRK måtte nøye seg med å stå utenfor porten. Foto: Tore Ellingseter / NRK

Lite smitte til nå

Nå er arbeidstiden ved anlegget lagt om, og alle besøk er avlyst. For ansatte i nøkkelroller betyr det en skjermet arbeidsdag, med streng adgangskontroll.

– Vi har kritisk personale her som vi må beskytte. Det er ingen som får komme inn og ta kontakt med dem, forklarer anleggssjef Dyrnes.

Bare tre av de 150 ansatte ved anlegget på Nyhamna har hatt korona til nå. Hovedverneombud Linda Løseth er fornøyd med beredskapen.

– Vi føler oss ivaretatt. Vi får være med på beslutningene om hvilke tiltak som skal gjelde, sier hun.

VERNEOMBUD: Linda Løseth er fornøyd med smitteverntiltakene på Nyhamna. Foto: Tore Ellingseter / NRK

Dramatisk

Strategisk rådgiver i Norsk olje og gass, William Johnsen, sier det vil få store konsekvenser, både for økonomien i Norge og for energisikkerheten i Europa, om en viktig plattform eller et gassanlegg må stenge.

– Naturgass fra norsk sokkel dekker 20–25 prosent av EU og Storbritannias gassforbruk, sier Johnsen.

De fleste bedrifter i olje- og gassnæringen har lang strengere tiltak enn resten av landet. Johnsen tror tiltakene vil hindre stenging, men han er klar på at det gir en ekstra belastning for de ansatte.

– Slike tiltak over tid er krevende. Arbeiderne på plattform og på land har lagt ned en stor innsats for å sikre energiforsyningen til Europa og inntekter til det norske fellesskapet, sier Johnsen.

GASS: Gassanlegget på Nyhamna i Aukra kommune står for en stor del av norsk gasseksport. Med økende smitte i Norge må mange selskap i olje- og gassnæringen ta grep for å hindre at kritisk personell havner i karantene. Foto: Øyvind Leren / NTB