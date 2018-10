Strenge narkostraffer

To polske statsborgere er i Sunnmøre tingrett dømt til fengsel i henholdsvis tre og et halvt og tre år for grove narkotikalovbrudd. De to mennene som nå er 27 og 20 år gamle, ble i november i fjor stoppet i Ålesund med 1094 ecstasytabletter og nesten en liter amfetaminolje som brukes til å fremstille amfetamin.