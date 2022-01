Strenge karanteneregler opprettholdes

Karantenereglene i Ålesund, Sula og Giske for personer under 18 år blir opprettholdt. Reglene gjelder også for alle elever i videregående skole.

Den lokale forskriften endrer heller ikke regelen om at ansatte i barnehage, skole og SFO er unntatt fra smittekarantene i arbeidstida.

Mer informasjon her (Ålesund kommune).