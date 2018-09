Strengare miljøkrav

Verdsarvrådet for vestnorsk fjordlandskap vurderer å gå inn for endå strengare miljøkrav for cruiseskip i Geriangerfjorden. Styreleiar Arne Sandnes seier til avisa nett.no (betalingsside) at det blir meir enn nok cruiseskip i Geiranger sjølv om cruiseskipa der får strengare miljøreglar enn resten av fjordane. Han vil ha ei vurdering om det bør bli færre skip. Verdsarvrådet har berre rådgjevande status, men Sandnes ønskjer seg eit lovverk der dei kan setje lokale begrensningar.